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Дальнее зарубежье 15.04.2017 21:18

Процесс эвакуации в Сирии возобновлен после взрыва

В Сирии возобновлена эвакуация жителей шиитских районов после произошедшего ранее взрыва в Алеппо, сообщают в субботу западные СМИ.

По данным правозащитников, жертвами атаки стали не менее 43 человек.

Как сообщалось ранее, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Алеппо возле автобусов, перевозивших эвакуированных жителей в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ЭВАКУАЦИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]