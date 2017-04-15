Процесс эвакуации в Сирии возобновлен после взрыва

В Сирии возобновлена эвакуация жителей шиитских районов после произошедшего ранее взрыва в Алеппо, сообщают в субботу западные СМИ.

По данным правозащитников, жертвами атаки стали не менее 43 человек. Как сообщалось ранее, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Алеппо возле автобусов, перевозивших эвакуированных жителей в Сирии.