Процесс эвакуации в Сирии возобновлен после взрыва

В Сирии возобновлена эвакуация жителей шиитских районов после произошедшего ранее взрыва в Алеппо, сообщают в субботу западные СМИ.
По данным правозащитников, жертвами атаки стали не менее 43 человек.
Как сообщалось ранее, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Алеппо возле автобусов, перевозивших эвакуированных жителей в Сирии.
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