КНДР, возможно, действительно представила на параде новые межконтинентальные баллистические ракеты, полагают в Сеуле

Северная Корея, возможно, действительно продемонстрировала свои последние ракетные и военные разработки, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) в ходе военного парада, приуроченного к 105-летию со дня рождения Ким Ир Сена, сообщает в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский военный источник.
"Предположительно, это новые межконтинентальные баллистические ракеты", - заявил источник агентству. Он пояснил, что представленные ракеты, судя по всему, по габаритам отличаются от уже известных типов ракет КНДР.
Агентство сообщает, что также КНДР показала другой тип баллистических ракет, предположительно, речь идет о баллистических ракетах подводных лодок. БРПЛ типа Pukkuksong-2 попали в кадры местного телевидения. Всего в военном параде Пхеньян продемонстрировал около 60 единиц ракет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США и готов решить проблему самостоятельно. В минувшее воскресенье США направили в район Корейского полуострова ударную авиагруппу с авианосцем, двумя эсминцами и крейсером с ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты.
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