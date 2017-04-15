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Дальнее зарубежье 15.04.2017 22:14

КНДР, возможно, действительно представила на параде новые межконтинентальные баллистические ракеты, полагают в Сеуле

Северная Корея, возможно, действительно продемонстрировала свои последние ракетные и военные разработки, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) в ходе военного парада, приуроченного к 105-летию со дня рождения Ким Ир Сена, сообщает в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский военный источник.

"Предположительно, это новые межконтинентальные баллистические ракеты", - заявил источник агентству. Он пояснил, что представленные ракеты, судя по всему, по габаритам отличаются от уже известных типов ракет КНДР.

Агентство сообщает, что также КНДР показала другой тип баллистических ракет, предположительно, речь идет о баллистических ракетах подводных лодок. БРПЛ типа Pukkuksong-2 попали в кадры местного телевидения. Всего в военном параде Пхеньян продемонстрировал около 60 единиц ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США и готов решить проблему самостоятельно. В минувшее воскресенье США направили в район Корейского полуострова ударную авиагруппу с авианосцем, двумя эсминцами и крейсером с ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты.

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Тэги: КНДР, ПАРАД, ВООРУЖЕНИЕ, РАЗРАБОТКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]