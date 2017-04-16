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Дальнее зарубежье 16.04.2017 09:14

СМИ: попытка запуска в Северной Корее ракеты потерпела неудачу

Попытка Северной Кореи запустить в воскресенье ракету окончилась неудачей, сообщают СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сказали, что попытка Северной Кореи запустить в воскресенье ракету потерпела неудачу", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что КНДР "попыталась запустить ракету, тип которой не определен, из района портового города Синпхо на восточном побережье страны".

В свою очередь Вооруженные силы США заявили, северокорейская ракета взорвалась при пуске, пишет агентство Ассошиэйтед пресс.

Отмечается, что тип ракеты пока неизвестен.

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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ЗАПУСК, НЕУДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]