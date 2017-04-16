Военные США подтверждают пуск баллистической ракеты КНДР, тип ее пока не установлен

Пентагон подтверждает пуск ракеты КНДР, тип ракеты изучается, сообщил представитель американского военного ведомства.

"Тихоокеанское командование зафиксировало пуск баллистической ракеты Северной Кореей в 11:21 по гавайскому времени (00:21 мск)", - сообщил журналистам представитель тихоокеанского командования США Дэвид Бенхам.

По его словам, ракета взорвалась вскоре после старта, тип ракеты пока еще не установлен.