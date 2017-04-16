Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 11° 19° 18 Апр 12° 19° 19 Апр 10° 19°

Дальнее зарубежье 16.04.2017 09:47

Военные США подтверждают пуск баллистической ракеты КНДР, тип ее пока не установлен

Пентагон подтверждает пуск ракеты КНДР, тип ракеты изучается, сообщил представитель американского военного ведомства.

"Тихоокеанское командование зафиксировало пуск баллистической ракеты Северной Кореей в 11:21 по гавайскому времени (00:21 мск)", - сообщил журналистам представитель тихоокеанского командования США Дэвид Бенхам.

По его словам, ракета взорвалась вскоре после старта, тип ракеты пока еще не установлен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИНОБОРОНЫ, КНДР, РАКЕТА


Похожие новости


Удар США в Сирии был тщательно продуман, чтобы не затронуть россиян - глава Минобороны Великобритании Глава Минобороны Грузии заявила о хороших "сюрпризах" на переговорах в Белом доме Укрепление НАТО необходимо для сдерживания России - шеф Пентагона Представитель Пентагона встретится с Лукашенко США намерены и далее оказывать помощь Украине для восстановления территориальной целостности страны, заявляют в Киеве Шеф Пентагона отправляется в страны Ближнего Востока для разъяснения соглашения по ИЯП - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]