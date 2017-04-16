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Дальнее зарубежье 16.04.2017 10:21

Трамп проинформирован о том, что КНДР осуществила неудачный пуск ракеты, но пока не комментирует этот факт

Президент США Дональд Трамп проинформирован о неудавшемся пуске ракеты Северной Кореей, этот факт не комментирует, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Президент и его военные сотрудники в курсе недавнего неуспешного запуска ракеты Северной Кореей. У президента нет дополнительных комментариев", - говорится в заявлении шефа Пентагона, распространенном в воскресенье.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]