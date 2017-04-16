Трамп проинформирован о том, что КНДР осуществила неудачный пуск ракеты, но пока не комментирует этот факт

Президент США Дональд Трамп проинформирован о неудавшемся пуске ракеты Северной Кореей, этот факт не комментирует, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Президент и его военные сотрудники в курсе недавнего неуспешного запуска ракеты Северной Кореей. У президента нет дополнительных комментариев", - говорится в заявлении шефа Пентагона, распространенном в воскресенье.