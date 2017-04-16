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Регион 16.04.2017 11:00

В Грузии туристические объекты готовят к приему рекордного количества гостей

В Грузии, где нынешним летом ожидается рекордное количество иностранных туристов, в подготовку туристических объектов к приему гостей, наряду с соответствующими службами, включилось и население на местах.

В субботу сотни жителей известного бальнеологического курорта Сурами, расположенного в центральной части Грузии, который богат не только своими уникальными источниками минеральной воды, но и историческими и культурными достопримечательностями, провели акцию по уборке его главных туристических объектов.

Организатором акции выступила Национальная администрация туризма Грузии. Как сообщил журналистам ее руководитель Георгий Чоговадзе, участники акции, среди которых в основном была молодежь, убрали территорию Сурамской крепости XII века, легенда о которой была воплощена в известном фильме Сергея Параджанов, очистили от мусора прилегающие к ней лесные массивы, а также зону возле дома-музея Леси Украинки и памятника поэтессе, проживавшей на этом курорте свои последние годы.

"Приведены в порядок и другие достопримечательные места курортного поселка. Сурами должен быть готов к летнему туристическому сезону", - сказал Г.Чоговадзе.

При этом глава администрации отметил, что подобные акции перед началом летнего сезона, в котором в этом году ожидается рекордное количество гостей, будут проводиться и в других регионах страны.

В 2016 году в Грузии побывало 6 млн 360,8 тыс. иностранных визитеров, что на 7,6% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%). Тенденция роста фиксируется и в текущем году. В январе-марте 2017 года республику посетили 1 млн 266,1 тыс. иностранцев - на 11,4% больше показателя за аналогичный период 2016 года, из них 185,6 тыс. россиян (рост на 28,2%).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ, ОБЪЕКТЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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