В Грузии туристические объекты готовят к приему рекордного количества гостей

В субботу сотни жителей известного бальнеологического курорта Сурами, расположенного в центральной части Грузии, который богат не только своими уникальными источниками минеральной воды, но и историческими и культурными достопримечательностями, провели акцию по уборке его главных туристических объектов.
Организатором акции выступила Национальная администрация туризма Грузии. Как сообщил журналистам ее руководитель Георгий Чоговадзе, участники акции, среди которых в основном была молодежь, убрали территорию Сурамской крепости XII века, легенда о которой была воплощена в известном фильме Сергея Параджанов, очистили от мусора прилегающие к ней лесные массивы, а также зону возле дома-музея Леси Украинки и памятника поэтессе, проживавшей на этом курорте свои последние годы.
"Приведены в порядок и другие достопримечательные места курортного поселка. Сурами должен быть готов к летнему туристическому сезону", - сказал Г.Чоговадзе.
При этом глава администрации отметил, что подобные акции перед началом летнего сезона, в котором в этом году ожидается рекордное количество гостей, будут проводиться и в других регионах страны.
В 2016 году в Грузии побывало 6 млн 360,8 тыс. иностранных визитеров, что на 7,6% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%). Тенденция роста фиксируется и в текущем году. В январе-марте 2017 года республику посетили 1 млн 266,1 тыс. иностранцев - на 11,4% больше показателя за аналогичный период 2016 года, из них 185,6 тыс. россиян (рост на 28,2%).
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