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СНГ 16.04.2017 11:34

Брата Саакашвили лишили права на постоянное проживание в Украине

Экс-президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области, а ныне украинский оппозиционный лидер Михаил Саакашвили заявляет, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание в Украине, сообщают грузинские СМИ в субботу.

"Ну очень низко! Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает. Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", - написал М.Саакашвили на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", - пишет М.Саакашвили.

Покинув пост главы Одесской области, М.Саакашвили обвинил руководство Украины в нежелании проводить реформы и в покровительстве коррупции и заявил о решении продолжить борьбу и приложить максимум усилий для того, чтобы полностью изменить политическую систему страны. С этой целью он создал новую платформу "Рух новых сил".

В Грузии же в отношении М.Саакашвили расследуется ряд уголовных дел, касающихся, в частности, злоупотребления полномочиями во время его президентства. По заявлению правоохранительных органов республики, в случае появления на грузинской территории он будет задержан.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, БРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]