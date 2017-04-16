Брата Саакашвили лишили права на постоянное проживание в Украине

Экс-президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области, а ныне украинский оппозиционный лидер Михаил Саакашвили заявляет, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание в Украине, сообщают грузинские СМИ в субботу.
"Ну очень низко! Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает. Еще я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", - написал М.Саакашвили на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
"Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", - пишет М.Саакашвили.
Покинув пост главы Одесской области, М.Саакашвили обвинил руководство Украины в нежелании проводить реформы и в покровительстве коррупции и заявил о решении продолжить борьбу и приложить максимум усилий для того, чтобы полностью изменить политическую систему страны. С этой целью он создал новую платформу "Рух новых сил".
В Грузии же в отношении М.Саакашвили расследуется ряд уголовных дел, касающихся, в частности, злоупотребления полномочиями во время его президентства. По заявлению правоохранительных органов республики, в случае появления на грузинской территории он будет задержан.
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