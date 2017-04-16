В Турции стартовал конституционный референдум

Граждане Турции голосуют на референдуме, посвященном внесению изменений в Основной закон страны, сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Как ожидается, во всенародном голосовании примут участие в общей сложности 55 млн человек, для которых подготовлены почти 170 тыс. избирательных участков. Кроме того, турки, проживающие вне пределов страны, уже отдали свои голоса досрочно.

В случае положительного исхода референдума власти предлагают внести 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.

Также предполагается отменить должность премьера, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.