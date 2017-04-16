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Внутренняя политика 16.04.2017 11:40

Азербайджан начал широкомасштабные военные учения с участием 30 тыс. личного состава

Широкомасштабные военные учения с привлечением 30 тыс. человек личного состава стартовали в Азербайджане в воскресенье, сообщили в министерстве обороны страны.

«На учения привлечены до 30 тыс. военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, учения проводятся с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.

Учения продолжатся до 21-го апреля.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]