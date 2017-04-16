Азербайджан начал широкомасштабные военные учения с участием 30 тыс. личного состава

Широкомасштабные военные учения с привлечением 30 тыс. человек личного состава стартовали в Азербайджане в воскресенье, сообщили в министерстве обороны страны.

«На учения привлечены до 30 тыс. военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, учения проводятся с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.

Учения продолжатся до 21-го апреля.

Ф.Исазаде