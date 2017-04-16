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Дальнее зарубежье 16.04.2017 12:42

Глава МИД Британии предложил России совместно бороться с исламистами в Сирии - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился с предложением к России проводить совместную борьбу с боевиками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, сообщает в воскресенье газета "Телеграф".

"У них (у России - ИФ) еще есть время для того, чтобы занять правильную сторону в этом споре", - приводит издание слова министра.

По словам Б.Джонсона, Москва могла бы принимать участие в операциях на стороне международной коалиции, возглавляемой США.

При этом британский министр подчеркнул, что Вашингтон может снова нанести авиадуар по объектам на сирийской территории, а также призвал применить меры ответственности к виновным в военных преступлениях в Сирии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]