Глава МИД Британии предложил России совместно бороться с исламистами в Сирии - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился с предложением к России проводить совместную борьбу с боевиками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, сообщает в воскресенье газета "Телеграф".

"У них (у России - ИФ) еще есть время для того, чтобы занять правильную сторону в этом споре", - приводит издание слова министра.

По словам Б.Джонсона, Москва могла бы принимать участие в операциях на стороне международной коалиции, возглавляемой США.

При этом британский министр подчеркнул, что Вашингтон может снова нанести авиадуар по объектам на сирийской территории, а также призвал применить меры ответственности к виновным в военных преступлениях в Сирии.