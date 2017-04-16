Глава МИД Британии предложил России совместно бороться с исламистами в Сирии - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился с предложением к России проводить совместную борьбу с боевиками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, сообщает в воскресенье газета "Телеграф".
"У них (у России - ИФ) еще есть время для того, чтобы занять правильную сторону в этом споре", - приводит издание слова министра.
По словам Б.Джонсона, Москва могла бы принимать участие в операциях на стороне международной коалиции, возглавляемой США.
При этом британский министр подчеркнул, что Вашингтон может снова нанести авиадуар по объектам на сирийской территории, а также призвал применить меры ответственности к виновным в военных преступлениях в Сирии.
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