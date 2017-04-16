Россия не хочет повторения в Сирии иракского сценария - Матвиенко

В Москве категорически против повторения в Сирии иракского сценария, которое привело к иностранному вторжению в страну под предлогом наличия у режима химического оружия.

"Мы имеем опыт, когда под надуманными предлогами якобы имевшегося химического оружия было совершено вторжение западной коалиции в Ирак. Мы знаем, чем это закончилось", - сказала спикер Совета Федерации В.Матвиенко журналистам в воскресенье в Эр-Рияде после встречи с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аш-Шейхом.

По ее словам, "Россия не хочет повторения этого бездоказательного сценария".

"Мы не хотим, чтобы придумывали поводы для вторжения в другие государства. Мы считаем, что бомбардировка крылатыми ракетами Сирии является грубейшим нарушением международного права, актом агрессии в отношении суверенного государства", - подчеркнула В.Матвиенко.