Матвиенко выступила за тщательное расследование инцидента в Идлибе, заявив о неприемлемости применения химоружия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва выступает категорически против применения химического оружия, но настаивает на проведении тщательного расследования инцидента с химоружии в Идлибе с обязательным выездом экспертов на место и наказания виновных.
"Россия категорически не приемлет случаи применения химоружия. Но прежде, чем кого-то обвинять - ту или иную сторону, необходимо провести тщательное расследование при участии ОЗХО, независимых экспертов разных стран, ООН", - сказала В.Матвиенко журналистам в Эр-Рияде после встречи с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аш-Шейхом.
По ее словам, "с выездом на место на место нужно подтвердить факт (применения химоружия), определить, кто в этом виноват, и принять самые жесткие меры в отношении виновных", - подчеркнула В.Матвиенко.
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