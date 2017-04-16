Матвиенко выступила за тщательное расследование инцидента в Идлибе, заявив о неприемлемости применения химоружия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва выступает категорически против применения химического оружия, но настаивает на проведении тщательного расследования инцидента с химоружии в Идлибе с обязательным выездом экспертов на место и наказания виновных.

"Россия категорически не приемлет случаи применения химоружия. Но прежде, чем кого-то обвинять - ту или иную сторону, необходимо провести тщательное расследование при участии ОЗХО, независимых экспертов разных стран, ООН", - сказала В.Матвиенко журналистам в Эр-Рияде после встречи с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аш-Шейхом.

По ее словам, "с выездом на место на место нужно подтвердить факт (применения химоружия), определить, кто в этом виноват, и принять самые жесткие меры в отношении виновных", - подчеркнула В.Матвиенко.