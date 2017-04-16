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Регион 16.04.2017 13:48

Матвиенко выступила за тщательное расследование инцидента в Идлибе, заявив о неприемлемости применения химоружия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва выступает категорически против применения химического оружия, но настаивает на проведении тщательного расследования инцидента с химоружии в Идлибе с обязательным выездом экспертов на место и наказания виновных.

"Россия категорически не приемлет случаи применения химоружия. Но прежде, чем кого-то обвинять - ту или иную сторону, необходимо провести тщательное расследование при участии ОЗХО, независимых экспертов разных стран, ООН", - сказала В.Матвиенко журналистам в Эр-Рияде после встречи с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии Абдаллой Аш-Шейхом.

По ее словам, "с выездом на место на место нужно подтвердить факт (применения химоружия), определить, кто в этом виноват, и принять самые жесткие меры в отношении виновных", - подчеркнула В.Матвиенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]