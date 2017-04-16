АЗЕРБАЙДЖАН-ИРАН-ОБОРОНА-СОТРУДНИЧЕСТВО

Баку и Тегеран обсудили вопросы расширения военного сотрудничества

Баку. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Главы оборонных ведомств Азербайджана и Ирана генерал-полковник Закир Гасанов и бригадный генерал Хусейн Дехган обсудили в Тегеране перспективы расширения военного сотрудничества.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения военного, военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по региональной безопасности и другим вопросам»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде