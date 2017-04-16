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Внешняя политика 16.04.2017 13:10

Баку и Тегеран обсудили вопросы расширения военного сотрудничества

АЗЕРБАЙДЖАН-ИРАН-ОБОРОНА-СОТРУДНИЧЕСТВО

Баку и Тегеран обсудили вопросы расширения военного сотрудничества

Баку. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН – Главы оборонных ведомств Азербайджана и Ирана генерал-полковник Закир Гасанов и бригадный генерал Хусейн Дехган обсудили в Тегеране перспективы расширения военного сотрудничества.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения военного, военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по региональной безопасности и другим вопросам»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]