Тегеран призвал Баку и Ереван не допустить вмешательства третьих сил в урегулирование карабахского конфликта - СМИ

Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Хусейн Дехган призвал Азербайджан и Армению не допустить вмешательства третьих сил в урегулирование карабахского конфликта, сообщает азербайджанское информагентство АРА.

«Надеюсь, что Азербайджан и Армения будут решительны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта мирным путем, не допустят вмешательства в него третьих сил и углубления кризиса»,- сказал Х.Дехган в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасновым.

Он отрицательно расценил политику США и Саудовской Аравии, отметив, что сегодня не только регион, весть мир столкнулся с такой проблемой как ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра». В частности он отметил, что от этих проблем страдают народы Палестины, Сирии, Ирака и Йемена.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, нет места новому кризису и нестабильности в регионе. Нельзя позволить внешним факторам нарушить процесс военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном»,- сказал Х.Дехган.

Ф.Исазаде