Лукашенко пообещал Белоруссии переломный год и преодоление всех трудностей

Белоруссия сумеет преодолеть возникающие сложности, и нынешний год станет в этом отношении переломным, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения храма Преображения Господня в городе Барань Оршанского района (Витебская обл.) в воскресенье.
"Мы все можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили (сложностях больше всего привнесенных на нашу землю), справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И нынешний год будет переломным", - заявил А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба
Президент поблагодарил всех священнослужителей и митрополита Павла за тот труд, который они осуществляют во имя белорусского народа и его соседей.
Находясь в православном храме, глава государства предложил от имени самой многочисленной религиозной конфессии в Беларуси послать приветствие и христианам - католикам, которые также празднуют Пасху в этот день.
"Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить в нашей истории. И даже в недавней. Не получилось. Потому что весь народ, от мала до велика, всегда с величайшим уважением и душевностью ждал этих дней", - отметил президент.
В свою очередь архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий подчеркнул важность сохранения истинных ценностей и обращения к вере, особенно с учетом многих трудностей, которые происходят в мире. Он поблагодарил А.Лукашенко и руководство страны в целом за усилия по поддержанию добрых отношений и соработничества между государством и церковью, а также за сохранение в Беларуси мира и согласия.
По информации пресс-службы, в ходе посещения храма Преображения Господня А.Лукашенко передал ему в дар икону "Иисус Христос Вседержитель". Икона написана в стилистике Ветковской школы иконописи и выполнена в технике восковой темперы. Главе государства преподнесли в дар икону Александра Невского.
А.Лукашенко также зажег свечу в храме.
Президент Алиев принял участие в открытии автодорог на западе Азербайджана
Терроризм и применение силы создают большие угрозы в регионе, убеждены в Баку и Тегеране
Баку и Тегеран обсудили вопросы расширения военного сотрудничества
Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт нацелены на подъем цен на нефть до $60 за баррель
Грузия рассчитывает на увеличение грузоперевозок по своей железной дороге после включения Украины в Транскаспийский коридор
Новым председателем правления Accessbank назначен Рольф Рейхардт
Президент Алиев положил конец незаконной вырубке деревьев
Во время пожара в детском саду в Баку эвакуировано 18 детей
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом
В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»