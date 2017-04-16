Лукашенко пообещал Белоруссии переломный год и преодоление всех трудностей

Белоруссия сумеет преодолеть возникающие сложности, и нынешний год станет в этом отношении переломным, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения храма Преображения Господня в городе Барань Оршанского района (Витебская обл.) в воскресенье.

"Мы все можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили (сложностях больше всего привнесенных на нашу землю), справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И нынешний год будет переломным", - заявил А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба

Президент поблагодарил всех священнослужителей и митрополита Павла за тот труд, который они осуществляют во имя белорусского народа и его соседей.

Находясь в православном храме, глава государства предложил от имени самой многочисленной религиозной конфессии в Беларуси послать приветствие и христианам - католикам, которые также празднуют Пасху в этот день.

"Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить в нашей истории. И даже в недавней. Не получилось. Потому что весь народ, от мала до велика, всегда с величайшим уважением и душевностью ждал этих дней", - отметил президент.

В свою очередь архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий подчеркнул важность сохранения истинных ценностей и обращения к вере, особенно с учетом многих трудностей, которые происходят в мире. Он поблагодарил А.Лукашенко и руководство страны в целом за усилия по поддержанию добрых отношений и соработничества между государством и церковью, а также за сохранение в Беларуси мира и согласия.

По информации пресс-службы, в ходе посещения храма Преображения Господня А.Лукашенко передал ему в дар икону "Иисус Христос Вседержитель". Икона написана в стилистике Ветковской школы иконописи и выполнена в технике восковой темперы. Главе государства преподнесли в дар икону Александра Невского.

А.Лукашенко также зажег свечу в храме.