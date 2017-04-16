Кандидатов в президенты Франции предупредили о террористической угрозе

Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции (DGSI) предупредила некоторых кандидатов президентских выборов о террористической угрозе, сообщила еженедельная газета Journal du dimanche.
"Террористический риск максимален, и наши службы мобилизованы", - приводит издание слова министра внутренних дел Матиаса Фекла, отказавшегося от каких-либо дополнительных комментариев.
По данным издания, DGSI на прошлой неделе проинформировала главных кандидатов президентских выборов о конкретной террористической угрозе для их собственной безопасности или безопасности их избирательных штабов.
Как пишет Journal du dimanche, существует "существенная и непосредственная" угроза, к которой парижская прокуратура относится очень серьезно. Она приступила к предварительному расследованию. Полицейская служба, занимающаяся охраной кандидатов, получила в связи с угрозой подробные инструкции.
В окружении кандидатов Франсуа Фийона и Эмманюэля Макрона подтвердили получение соответствующей информации от правоохранителей, отмечает газета.
Президент Алиев принял участие в открытии автодорог на западе Азербайджана
Терроризм и применение силы создают большие угрозы в регионе, убеждены в Баку и Тегеране
Баку и Тегеран обсудили вопросы расширения военного сотрудничества
Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт нацелены на подъем цен на нефть до $60 за баррель
Грузия рассчитывает на увеличение грузоперевозок по своей железной дороге после включения Украины в Транскаспийский коридор
Новым председателем правления Accessbank назначен Рольф Рейхардт
Президент Алиев положил конец незаконной вырубке деревьев
Во время пожара в детском саду в Баку эвакуировано 18 детей
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом
В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»