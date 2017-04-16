Матвиенко обсудила с саудовским королем ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд высказались за продолжение диалога между Москвой и Эр-Риядом, в том числе по проблемам борьбы с терроризмом и ближневосточному урегулированию.
"В ходе встречи В.Матвиенко и Сальмана Аль Сауда в воскресенье в Эр-Рияде были затронуты, в том числе международные вопросы, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - сообщили журналистам в пресс-службе верхней палаты парламента.
В пресс-службе отметили, что "собеседники высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровнях по всему комплексу направлений, необходимость совместной борьбы с международным терроризмом".
"Саудовская Аравия является одной из ключевых стран региона. Многоплановое российско-саудовское взаимодействие отвечает интересам народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности", - подчеркнула Валентина Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба Совета Федерации.
Спикер отметила, что контакты лидеров двух стран - короля Саудовской Аравии и президента РФ Владимира Путина придают весомый импульс развитию двусторонних отношений в самых разных областях, активизации взаимодействия между парламентами, правительствами, бизнес-сообществом двух стран.
"Приоритетным направлением совместных усилий было и остается наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере", - сказала Валентина Матвиенко, отметив работу двусторонней межправкомиссии по сотрудничеству.
Король Сальман Аль Сауд высказался "за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений по всем направлениям и выразил надежду, что в ближайшее время будут видны результаты такого взаимодействия", цитирует монарха пресс-служба Совета Федерации.
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