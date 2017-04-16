Последний ракетный пуск КНДР играет на руку планам США наращивать присутствие флота вблизи Китая - эксперт

США будут использовать последний ракетный запуск КНДР как предлог для наращивания в регионе военно-морской группировки и для инициирования переговорного процесса с Пхеньяном на своих условиях, считает профессор РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко.

"Все вопросы о том, стали бы наносить американцы удары по Северной Корее, или нет, имеют риторический характер. Тем более, что в Вашингтоне уже заявляют, что продолжат давление на Пхеньян, но не посредством ударов по северокорейской территории. США достигли своей цели, обострив кризисную ситуацию на Корейском полуострове. И последний запуск северокорейской ракеты, удачный он или нет, играет в пользу планов американцев", - заявил Е.Никитенко в воскресенье "Интерфаксу".

Прежде всего, США используют сложившую ситуацию для расширения своей военно-морской группировки в регионе, основные силы которой направлены против Китая, считает эксперт.

"Вашингтон использует корейский кризис, как повод. Под лозунгами давления на Пхеньян американцы наращивают в регионе флот вблизи китайских берегов, и, что также имеет смысл отметить, недалеко от границ России. США заинтересованы в постоянном кризисе, на который они будут указывать при каждом своем шаге по наращиванию группировки", - сказал собеседник агентства.

Запуск северокорейской ракеты также соответствует планам Вашингтона реанимировать переговорный процесс с Северной Кореей, но таким образом, чтобы диктовать условия Пхеньяну, считает Е.Никитенко.

"Последний ракетный запуск Северной Кореи выгоден американцам, поскольку США начнут, скорее всего, подавать сигналы в пользу возобновления переговорного процесса по корейскому кризису. Но здесь есть одна важная особенность, Вашингтон готов инициировать лишь тот процесс, в котором явно будет задавать тон", - сказал эксперт.

В нынешней ситуации среди всех глобальных посредников по корейской проблеме реальным ресурсом для ограничения действий США обладает лишь Москва, считает Е.Никитенко.

"В данной ситуации возрастает дипломатическая роль Москвы в качестве глобального посредника, поскольку Россия поддерживает стабильные отношения, как с Сеулом, так и с Пхеньяном. И здесь налицо определенная конкуренция между Россией и США, в которой Москва имеет хорошую возможность показать свою "мягкую силу" и эффективность дипломатии", - считает он.

"Американцам российская активность, безусловно, будет мешать, но игнорировать роль Москвы США не смогут и не будут. Есть прецеденты последних дней, которые еще раз убедили Вашингтон считаться с Россией. Речь идет о приостановленном действии меморандума по Сирии. США, не отказываясь от жесткого стиля поведения, отдают себе отчет, что Москва имеет аргумент, а возможно, и целый пакет аргументов, который вынуждает Вашингтон снижать резкость своих выпадов", - сказал Е.Никитенко.

Ранее в воскресенье СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщили, что попытка Северной Кореи запустить ракету окончилась неудачей. Отмечалось, что тип ракеты пока неизвестен.

Представитель тихоокеанского командования США Дэвид Бенхам подтвердил журналистам пуск ракеты КНДР, отметив, что ее тип изучается.