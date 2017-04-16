Россию и Саудовскую Аравию, несмотря на разногласия, объединяет стремление бороться с международными терроризмом - Матвиенко

Москвы и Эр-Рияд сохраняют разногласия в походах к урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, однако поступательное сотрудничество двух стран является фактором стабильности в регионе, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем Консультативного совета (Совета Шуры) Саудовской Аравии Абдаллой Аш-Шейхом.

"Поступательное развитие отношений между РФ и Саудовской Аравией является серьезным фактором стабильности на Ближнем Востоке", - отметила В.Матвиенко.

По ее словам, у Москвы и Эр-Рияда есть "некоторые разногласия в подходах к урегулированию конфликтов в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, но все же больше того, что нас объединяет".

Таким объединяющим фактором спикер Совета Федерации назвала стремление бороться с международным терроризмом - ИГИЛ, "Ан-Нусрой" (запрещены в РФ), другими террористическими организациями.

В.Матвиенко подчеркнула, что Саудовская Аравия является ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке и крупнейшим торговым партнером. "Мы очень дорожим сложившимися отношениями между наши странами", - сказала она.

Спикер Совета Федерации отметила, что между президентом РФ Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдельазизом Аль Саудом "идет регулярный диалог". "Они определяют атмосферу нашего сотрудничества, и мы рады, что между руководителями наших государств сложились конструктивные, деловые, доверительные отношения", - сказала В. Матвиенко.

"РФ заинтересована в развитии многопрофильных отношений с Эр-Риядом - в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в области энергетики, сельского хозяйства, атомной энергетики", - указала В. Матвиенко.

Спикер сообщила, что передала представителям Совета Шуры 12 проектов межправительственных соглашений для их скорейшей проработки и подписания.

Совет Шуры, состоящий из 150 членов, является консультативным органом при короле Саудовской Аравии. Он предоставляет главе государства и правительству рекомендации по вопросам социально-экономического развития страны.