Венгерского парашютиста ветром занесло на территорию Украины

Украинские пограничники задержали в Закарпатье венгра, который на парашюте незаконно пересек границу Венгрии и Украины.
"Во время патрулирования в субботу, 15 апреля пограничный наряд отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда в Закарпатье увидел парашютиста, который приземлился неподалеку от границы. Мужчину, который оказался гражданином Венгрии, задержали", - сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.
"Иностранец объяснил, что не намеревался незаконно пересекать границу. Он давно занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра", - говорится в сообщении.
После осуществления фильтрационных мероприятий парашютиста передали представителям пограничной полиции Венгрии.
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