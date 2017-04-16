Венгерского парашютиста ветром занесло на территорию Украины

Украинские пограничники задержали в Закарпатье венгра, который на парашюте незаконно пересек границу Венгрии и Украины.

"Во время патрулирования в субботу, 15 апреля пограничный наряд отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда в Закарпатье увидел парашютиста, который приземлился неподалеку от границы. Мужчину, который оказался гражданином Венгрии, задержали", - сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Иностранец объяснил, что не намеревался незаконно пересекать границу. Он давно занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра", - говорится в сообщении.

После осуществления фильтрационных мероприятий парашютиста передали представителям пограничной полиции Венгрии.