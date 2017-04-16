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СНГ 16.04.2017 17:00

Венгерского парашютиста ветром занесло на территорию Украины

Украинские пограничники задержали в Закарпатье венгра, который на парашюте незаконно пересек границу Венгрии и Украины.

"Во время патрулирования в субботу, 15 апреля пограничный наряд отдела "Горонглаб" Мукачевского отряда в Закарпатье увидел парашютиста, который приземлился неподалеку от границы. Мужчину, который оказался гражданином Венгрии, задержали", - сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Иностранец объяснил, что не намеревался незаконно пересекать границу. Он давно занимается парашютным спортом и не смог справиться с сильным порывом ветра", - говорится в сообщении.

После осуществления фильтрационных мероприятий парашютиста передали представителям пограничной полиции Венгрии.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ПАРАШЮТИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]