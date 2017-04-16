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Дальнее зарубежье 16.04.2017 17:32

В ходе протестов против Трампа в Калифорнии задержаны 14 человек

Стражи порядка США задержали не менее 14 человек, принявших участие в демонстрациях противников американского президента Дональда Трампа, сообщает в воскресенье телеканал Си-Эн-Эн.

По данным Си-Эн-Эн, инцидент произошел в городе Беркли в штате Калифорния. В ходе выступлений были задержаны 14 человек, а также двое митингующих получили незначительные травмы.

"Мы намерены просмотреть видео, снятые на камеры видеонаблюдения в этом районе, а также те видеоролики, которые присылают нам очевидцы. Возможно, мы будем выдавать ордеры на арест (еще нескольких протестующих - ИФ)", - сказал представитель местной полиции Байрон Уайт в интервью телеканалу.

В общей сложности в акциях протеста приняли участие несколько тысяч человек, которые выступают за то, чтобы Д.Трамп опубликовал декларацию о своих доходах.

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Тэги: США, ТРАМП, ПРОТЕСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]