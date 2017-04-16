В ходе протестов против Трампа в Калифорнии задержаны 14 человек

Стражи порядка США задержали не менее 14 человек, принявших участие в демонстрациях противников американского президента Дональда Трампа, сообщает в воскресенье телеканал Си-Эн-Эн.
По данным Си-Эн-Эн, инцидент произошел в городе Беркли в штате Калифорния. В ходе выступлений были задержаны 14 человек, а также двое митингующих получили незначительные травмы.
"Мы намерены просмотреть видео, снятые на камеры видеонаблюдения в этом районе, а также те видеоролики, которые присылают нам очевидцы. Возможно, мы будем выдавать ордеры на арест (еще нескольких протестующих - ИФ)", - сказал представитель местной полиции Байрон Уайт в интервью телеканалу.
В общей сложности в акциях протеста приняли участие несколько тысяч человек, которые выступают за то, чтобы Д.Трамп опубликовал декларацию о своих доходах.
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