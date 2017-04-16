Президент Алиев принял участие в открытии автодорог на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия после реконструкции участка дороги Мингячевир-Станция Мингячевир автодороги Мингячевир-Бахрамтепе в рамках визита в Евлахский район, сообщает сайт главы государства.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что протяженность реконструированного участка составляет 16,5 км. В результате проведенных ремонтных работ дорогу расширили от 12 до 15 метров. Ширина проезжей части дороги составляет 7,5 метров, ширина плеч в обоих направлениях – 3,75 м. На дороге установлены знаки и информационные таблицы, а также выполнены все работы по нанесению разметок, построен однопролетный мост над рекой Курекчай.

В тот же день, глава государства открыл автодорогу Салахлы-Балчылы-Аггыраглы-Варвара-Чырдахан в Евлахском районе.

По словам С.Мамедова автодорога соединяет 6 населенных пунктов с общим населением 8 тыс. человек.

Он также рассказал главе государства о проделанных ОАО работах на автодороге. По его словам, автодорога, протяженностью 18 км полностью готова к эксплуатации после проведенных работ по реконструкции. Ширина проезжей части дороги составляет 6 метров, ширина плеч в обоих направлениях – 1,5 м. на дороге установлены 360 столбов безопасности, 118 дорожных знаков.

Ф.Исазаде