Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 11° 19° 18 Апр 12° 19° 19 Апр 10° 19°

Внутренняя политика 16.04.2017 16:27

Президент Алиев принял участие в открытии автодорог на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия после реконструкции участка дороги Мингячевир-Станция Мингячевир автодороги Мингячевир-Бахрамтепе в рамках визита в Евлахский район, сообщает сайт главы государства.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что протяженность реконструированного участка составляет 16,5 км. В результате проведенных ремонтных работ дорогу расширили от 12 до 15 метров. Ширина проезжей части дороги составляет 7,5 метров, ширина плеч в обоих направлениях – 3,75 м. На дороге установлены знаки и информационные таблицы, а также выполнены все работы по нанесению разметок, построен однопролетный мост над рекой Курекчай.

В тот же день, глава государства открыл автодорогу Салахлы-Балчылы-Аггыраглы-Варвара-Чырдахан в Евлахском районе.

По словам С.Мамедова автодорога соединяет 6 населенных пунктов с общим населением 8 тыс. человек.

Он также рассказал главе государства о проделанных ОАО работах на автодороге. По его словам, автодорога, протяженностью 18 км полностью готова к эксплуатации после проведенных работ по реконструкции. Ширина проезжей части дороги составляет 6 метров, ширина плеч в обоих направлениях – 1,5 м. на дороге установлены 360 столбов безопасности, 118 дорожных знаков.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Глава Азербайджана поздравил православную общину с Пасхой Позиция Баку по Карабаху известна, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена - Алиев МГ ОБСЕ должна усилить давление на Ереван по Карабаху - Алиев Президент Алиев утвердил закон «О военном положении» Азербайджана Азербайджан делает многое для Исламской солидарности - президент Алиев Президент Алиев принял госминистра Эстонии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]