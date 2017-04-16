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Регион 16.04.2017 18:06

Три человека погибли в драке возле избирательного участка в Турции

По меньшей мере три человека стали жертвами драки, произошедшей возле одного из избирательных участков в турецком городе Диярбакыр, передает в воскресенье информагентство "Доган".

По данным агентства, в стычке участвовали две семьи, пришедшие отдать свои голоса на референдуме по вопросам внесения изменений в конституцию Турции. При этом причиной драки стали их "разногласия в политических взглядах".

В свою очередь, по сообщению турецкого информагентства "Анадолу", драка могла начаться из-за кровной вражды между двумя семьями.

По последним данным, в результате инцидента были задержаны два человека, однако их личности не уточняются.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, были приняты дополнительные меры для обеспечения общественного порядка в день голосования.

Ранее в воскресенье в Турции стартовал конституционный референдум, в котором примут участие в общей сложности 55 млн человек. Кроме того, турки, проживающие вне пределов страны, уже отдали свои голоса досрочно.

В случае положительного исхода референдума власти предлагают внести 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента страны и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ДРАКА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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