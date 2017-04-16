Три человека погибли в драке возле избирательного участка в Турции

По меньшей мере три человека стали жертвами драки, произошедшей возле одного из избирательных участков в турецком городе Диярбакыр, передает в воскресенье информагентство "Доган".
По данным агентства, в стычке участвовали две семьи, пришедшие отдать свои голоса на референдуме по вопросам внесения изменений в конституцию Турции. При этом причиной драки стали их "разногласия в политических взглядах".
В свою очередь, по сообщению турецкого информагентства "Анадолу", драка могла начаться из-за кровной вражды между двумя семьями.
По последним данным, в результате инцидента были задержаны два человека, однако их личности не уточняются.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, были приняты дополнительные меры для обеспечения общественного порядка в день голосования.
Ранее в воскресенье в Турции стартовал конституционный референдум, в котором примут участие в общей сложности 55 млн человек. Кроме того, турки, проживающие вне пределов страны, уже отдали свои голоса досрочно.
В случае положительного исхода референдума власти предлагают внести 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента страны и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.
Алиев расценивает итоги конституционного референдума в Турции как поддержку населением политики Эрдогана
Президент Алиев принял участие в открытии предприятия по рыборазведению на западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодорог на западе Азербайджана
Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт нацелены на подъем цен на нефть до $60 за баррель
Грузия рассчитывает на увеличение грузоперевозок по своей железной дороге после включения Украины в Транскаспийский коридор
Новым председателем правления Accessbank назначен Рольф Рейхардт
Президент Алиев положил конец незаконной вырубке деревьев
Во время пожара в детском саду в Баку эвакуировано 18 детей
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Студенты БВШН знакомятся с Сангачальским терминалом
В Национальной академии авиации Азербайджана состоялась встреча студентов с учеными-астрономами, посвященная Дню авиации и космонавтики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»