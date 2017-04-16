Три человека погибли в драке возле избирательного участка в Турции

По меньшей мере три человека стали жертвами драки, произошедшей возле одного из избирательных участков в турецком городе Диярбакыр, передает в воскресенье информагентство "Доган".

По данным агентства, в стычке участвовали две семьи, пришедшие отдать свои голоса на референдуме по вопросам внесения изменений в конституцию Турции. При этом причиной драки стали их "разногласия в политических взглядах".

В свою очередь, по сообщению турецкого информагентства "Анадолу", драка могла начаться из-за кровной вражды между двумя семьями.

По последним данным, в результате инцидента были задержаны два человека, однако их личности не уточняются.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, были приняты дополнительные меры для обеспечения общественного порядка в день голосования.

Ранее в воскресенье в Турции стартовал конституционный референдум, в котором примут участие в общей сложности 55 млн человек. Кроме того, турки, проживающие вне пределов страны, уже отдали свои голоса досрочно.

В случае положительного исхода референдума власти предлагают внести 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента страны и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.