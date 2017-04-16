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Дальнее зарубежье 16.04.2017 18:39

Эр-Рияд не настаивает на немедленной отставке Асада, допускает переходный период, сообщил сенатор Умаханов после встречи с главой саудовского МИД

Эр-Рияд не требует немедленного ухода президента Сирии Башара Асада, допускает, что это может произойти в течение переходного периода, сообщил "Интерфаксу" вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов после встречи российской делегации с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром.

"Эр-Рияд допускает какой-то временной люфт, допускает какой-то переходный период (в течение которого Б.Асад может покинуть свой пост)", - сказал И.Умаханов, отвечая на вопрос, настаивает ли Саудовская Аравия на немедленном уходе президента Сирии.

По его словам, "эта мысль прозвучала из уст министра иностранных дел (Саудовской Аравии)".

"Этот вопрос является предметом обсуждения. Министр иностранных дел Саудовской Аравии по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова намерен 26 апреля прилететь в Москву для продолжения консультаций", - сказал И.Умаханов.

Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд высказались за продолжение диалога между Москвой и Эр-Риядом, в том числе по проблемам борьбы с терроризмом и ближневосточному урегулированию.

"В ходе встречи В.Матвиенко и Сальмана Аль Сауда в воскресенье в Эр-Рияде были затронуты, в том числе международные вопросы, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - сообщили журналистам в пресс-службе верхней палаты парламента.

В пресс-службе отметили, что "собеседники высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровнях по всему комплексу направлений, необходимость совместной борьбы с международным терроризмом".

"Саудовская Аравия является одной из ключевых стран региона. Многоплановое российско-саудовское взаимодействие отвечает интересам народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности", - подчеркнула В.Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба.

Спикер отметила, что контакты лидеров двух стран - короля Саудовской Аравии и президента РФ Владимира Путина придают весомый импульс развитию двусторонних отношений в самых разных областях, активизации взаимодействия между парламентами, правительствами, бизнес-сообществом двух стран.

Король Сальман Аль Сауд высказался "за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений по всем направлениям и выразил надежду, что в ближайшее время будут видны результаты такого взаимодействия", цитирует монарха пресс-служба Совета Федерации.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, СИРИЯ, АСАД, УМАХАНОВ


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