Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8075 RUR   0.0303 GBR   2.13 TRY   0.4645

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 11° 19° 19 Апр 12° 19° 20 Апр 10° 20°

Дальнее зарубежье 16.04.2017 19:12

Терпящих бедствие двух российских рыбаков вынесло на норвежское побережье

Моторную лодку с двумя жителями Заполярья из-за поломки двигателя вынесло в воскресенье на побережье Норвегии.

Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Константин Погадаев, сигнал о помощи поступил в ведомство в субботу в 19.40 мск от жителя города Заполярный (Печенгский район). Мужчина сообщил, что вместе со своим другом терпит бедствие в районе Айновских островов Варангер-фьорда Баренцева моря, вскоре после этого пограничники потеряли связь с рыбаками.

На помощь терпящим бедствие вышел пограничный сторожевой корабль "Виктор Кингисепп", ввиду близости к государственной морской границе о проведении спасательной операции были извещены погранслужбы Норвегии.

Несмотря на волнение в море, снегопад и ограниченную видимость российские пограничники смогли обнаружить к 06.00 моторную лодку, которую затем течением выбросило на норвежский берег.

"Об обнаружении граждан Российской Федерации на территории Королевства Норвегия были незамедлительно проинформированы норвежские пограничники и генеральное консульство Российской Федерации в городе Киркенесе", - отметил К.Погадаев.

Норвежский пограничный контроль нашел рыбаков в 08.55 мск и передал, что угрозы для здоровья и жизни россиян нет.

"В настоящее время пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району совместно с норвежскими властями решается вопрос о скорейшем возвращении рыбаков и плавсредства на территорию Российской Федерации", - добавил К.Погадаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]