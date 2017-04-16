Терпящих бедствие двух российских рыбаков вынесло на норвежское побережье

Моторную лодку с двумя жителями Заполярья из-за поломки двигателя вынесло в воскресенье на побережье Норвегии.
Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Константин Погадаев, сигнал о помощи поступил в ведомство в субботу в 19.40 мск от жителя города Заполярный (Печенгский район). Мужчина сообщил, что вместе со своим другом терпит бедствие в районе Айновских островов Варангер-фьорда Баренцева моря, вскоре после этого пограничники потеряли связь с рыбаками.
На помощь терпящим бедствие вышел пограничный сторожевой корабль "Виктор Кингисепп", ввиду близости к государственной морской границе о проведении спасательной операции были извещены погранслужбы Норвегии.
Несмотря на волнение в море, снегопад и ограниченную видимость российские пограничники смогли обнаружить к 06.00 моторную лодку, которую затем течением выбросило на норвежский берег.
"Об обнаружении граждан Российской Федерации на территории Королевства Норвегия были незамедлительно проинформированы норвежские пограничники и генеральное консульство Российской Федерации в городе Киркенесе", - отметил К.Погадаев.
Норвежский пограничный контроль нашел рыбаков в 08.55 мск и передал, что угрозы для здоровья и жизни россиян нет.
"В настоящее время пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району совместно с норвежскими властями решается вопрос о скорейшем возвращении рыбаков и плавсредства на территорию Российской Федерации", - добавил К.Погадаев.
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