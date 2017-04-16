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Внутренняя политика 16.04.2017 18:52

Президент Алиев принял участие в открытии предприятия по рыборазведению на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Варваринского предприятия по рыборазведению в Евлахском районе, сообщает сайт главы государства.

Директор предприятия Мухаммед Аллахвердиев отметил, что на первом этапе запланировано производство 15 тыс. тонн черной икры, 112 тыс. тонн сазана, толстолобика, 200 тыс. тонн осетровых, 28 млн. осетровых мальков. В 2020-2023 гг. планируется довести количество осетровых мальков 50 млн. и увеличить производство черной икры и рыбы.

Было отмечено, что часть производимых осетровых мальков останется в предприятии, часть из них совместно с общественной организацией İDEA и министерством экологии и природных ресурсов будет выпущена в Куру с целью восстановления биоресурсов Каспийского моря.

Он также сказал, что производимая продукция будет выведена на местный и внешний рынок.

В тот же день, президент принял участие в открытии гидроэлектростанции Варвара после ее основательной реконструкции.

Глава ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о проделанных работах на ГЭС. По его словам, установленная построенной в 1954-1957 гг. мощность ГЭС Варвара составляла 16,5 МВт. После 1990 года станция работала мощностью 2-3 16,5 МВт. Сегодня же, после проведенных работ по реконструкции, мощность ГЭС доведена до 18 16,5 МВт.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОБЪЕКТЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]