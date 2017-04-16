Россия и Саудовская Аравия сохраняют разногласия по судьбе Асада, но будут пытаться сблизить позиции - сенатор Умаханов

Москва и Эр-Рияд сохраняют разногласия по поводу судьбы президента Сирии Башара Асада, но намерены продолжить диалог, сообщил "Интерфаксу" вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов по итогам встречи российской делегации во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом.

"Этот вопрос (судьба Б.Асада) обсуждался. Это, наверное, тот пункт, по которому были расхождения в оценках В.Матвиенко и короля Саудовской Аравии", - сказал И.Умаханов.

"Однако разговор шел в конструктивном плане, в доброжелательном ключе, было подтверждено намерение продолжить такого рода консультации, сверять часы и искать выход из сложившейся ситуации, чтобы сблизить позиции", - сказал И.Умаханов.

И.Умаханов подчеркнул, что все стороны должны обеспечить мир и спокойствие в ближневосточном регионе, "прекратить кровопролитие на сирийской земле".

Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд высказались за продолжение диалога между Москвой и Эр-Риядом, в том числе по проблемам борьбы с терроризмом и ближневосточному урегулированию.

"В ходе встречи В.Матвиенко и Сальмана Аль Сауда в воскресенье в Эр-Рияде были затронуты, в том числе международные вопросы, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - сообщили журналистам в пресс-службе верхней палаты парламента.

В пресс-службе отметили, что "собеседники высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровнях по всему комплексу направлений, необходимость совместной борьбы с международным терроризмом".

"Саудовская Аравия является одной из ключевых стран региона. Многоплановое российско-саудовское взаимодействие отвечает интересам народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности", - подчеркнула Валентина Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба Совета Федерации.

Король Сальман Аль Сауд высказался "за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений по всем направлениям и выразил надежду, что в ближайшее время будут видны результаты такого взаимодействия", цитирует монарха пресс-служба Совета Федерации.