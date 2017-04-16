Двух любителей селфи унесло на бревне по реке Самара

Двух жителей города Бузулук, упустивших свою лодку, сняли с плывущего по реке Самаре бревна в Оренбургской области.

"Двое местных жителей накануне вечером сплавлялись на резиновой лодке по реке Самаре. Увидев проплывающее мимо большое бревно, мужчины решили сфотографироваться на нем. Перебравшись на бревно со своей лодки, путешественники не заметили, как она уплыла", - сообщает в воскресенье пресс-служба Управления МВД России по Оренбургской области.

Мужчин, которых несло на бревне в речном потоке, заметили бузулукские полицейские и сообщили об этом в экстренные службы.

"После проведения спасательной операции мужчины были вызволены на сушу. На помощь пришли рыбаки-любители - именно они сумели снять с бревна путешественников", - отметили в полиции.