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СНГ 16.04.2017 20:51

В Москве Maserati на полном ходу врезался в столб и сгорел

Спорткар "Мазерати" врезался в столб в центре Москвы, водитель погиб, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, инцидент произошел на Ростовской набережной столицы. Спортивный автомобиль Maserati на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся.

Водитель машины погиб.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия по адресу: Ростовская набережная, 3, не уточнив марки автомобиля.

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Тэги: МОСКВА, СПОРТКАР, ДТП, ЖЕРТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]