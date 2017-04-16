Правоохранители Чечни сообщают об отсутствии заявлений о противоправных действиях в отношении геев или их задержании

Правоохранительные органы Чеченской Республики (ЧР) не получали заявлений о задержаниях лиц нетрадиционной ориентации на территории Чечни, заявили прокурор ЧР Шарпудди Абдул-Кадыров, министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов, уполномоченный по правам человека ЧР Нурди Нухажиев и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе ЧР Тимур Алиев.

"В правоохранительные органы Чечни не поступало ни одного заявления о противоправных действиях в отношении лиц нетрадиционной ориентации или их задержании", - заявили они в воскресенье в ходе встречи с президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Руководители правоохранительных органов и правозащитники также категорически опровергли сообщения одной из газет о наличии в Аргуне некого секретного места, где содержатся задержанные, отметив, что указанные газетой места тщательно обследованы с участием представителей СМИ и правозащитных организаций.

Ранее "Новая газета" разместила заявление редакции, в котором сообщила об угрозах в адрес журналистов издания в связи с материалом, где говорилось о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне. После размещения заявления сайт газеты подвергся DDoS-атаке, о чем редакция сообщила в своем аккаунте в "Фейсбуке".

Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы издания, сообщил "Интерфаксу", что "Новая газета" в судебном порядке пытается добиться от Следственного комитета реакции на ее расследование о преследовании жителей Чечни в связи с их сексуальной ориентацией.

По его словам, поводом для обращения в суд стало отсутствие какой-либо реакции следственных органов на заявления о преступлениях - на публикации "Новой газеты" за 3 и 5 апреля, в которых сообщается о массовых задержаниях и убийствах граждан РФ, являющихся членами ЛГБТ-сообществ и (или) являющимися лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Десятидневный срок проверки по сообщению "Новой газеты" о совершении тяжких и особо тяжких преступлений истек 10 апреля. Редакция не имеет информации о том, что такая проверка инициирована и проводится. Никто из должностных лиц СК по Чеченской Республике, равно как и из Следственного комитета РФ для получения информации или документов в редакцию "Новой газеты" не обращался", - говорится в жалобе в суд, которая имеется в распоряжении "Интерфакса".

По словам А.Сабинина, "Новая газета" просит признать бездействие должностного лица - председателя СКР Александра Бастрыкина необоснованным и незаконным и обязать устранить допущенное нарушение, то есть провести проверку по изложенным редакцией фактам".

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Следственного комитета России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле получили письмо главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова об угрозах в адрес журналистов, поступающих из Чеченской республики, власти РФ категорически против насильственных методов воздействия.

"В Кремле следят за этой ситуацией, мы получили обращение от главного редактора "Новой газеты". Я, в частности, получил письмо, где также излагается эта ситуация", - сообщил Д.Песков журналистам в пятницу.

По его словам, "если, по мнению кого-то, публикации в газете носили клеветнический характер или искажающий реальность, существуют предусмотренные законом методы оспаривания и призвания к ответственности авторов тех или иных материалов".

"Разумеется, мы категорически против каких-либо других методов воздействия, которые противоречили бы закону, тем более мы против каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для безопасности и жизни журналистов", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Со своей стороны пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг сведения газеты, отметив, что "нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике".