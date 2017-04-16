Полиция задержала участников несанкционированной оппозиционной акции на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, сообщил один из организаторов мероприятия, координатор регионального отделения движения автомобилистов "Тигр" Александр Расторгуев.
"Мы с друзьями еженедельно ходим на прогулки, начиная с октября прошлого года. Обычно с нами гуляет пара сотрудников полиции. Сегодня мы собрались у станции метро "Гостиный двор" и прошли до Дворцовой площади, где нас уже ждал ОМОН", - сказал А.Расторгуев "Интерфаксу" в воскресенье.
По его словам, на Дворцовой площади были задержаны несколько десятков человек.
"Нас подвезли в автозаке к 28-му отделению полиции, пока никаких действий не предпринимается", - добавил А.Расторгуев.
Он также подчеркнул, что "прогулка" не являлась акцией в поддержку арестованного в Москве оппозиционера Вячеслава Мальцева, о чем ранее сообщили СМИ.
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