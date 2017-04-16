Алиев расценивает итоги конституционного референдума в Турции как поддержку населением политики Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в ходе телефонного разговора поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением референдума по изменениям в Конституцию.

«Президент И.Алиев поздравил Президента и народ Турции с успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Турции и с тем, что большинство населения проголосовало за эти изменения, расценил итоги референдума как большую поддержку народом политики президента Р.Т.Эрдогана», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Турецкий лидер выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

«Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и дальше будут успешно развиваться во всех сферах», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

А.Азизов