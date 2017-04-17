Страны ОДКБ согласовали состав привлекаемых сил и сроки проведения военных учений до конца года

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на первых штабных переговорах в Москве обсудили совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на 2017 год, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.
Казахстанскую делегацию на переговорах возглавлял первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил республики генерал-майора Амир Халиков.
"Сторонами доведены основы замыслов учений, согласованы состав привлекаемых сил и средств, сроки и районы проведения учений и тренировок, а также вторых штабных переговоров", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.
"Достигнута договоренность о рассмотрении принимающими сторонами: Казахстаном, Арменией и Россией вопросов приглашения на учения наблюдателей от международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного креста", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, наряду с этим проведена была совместная деловая игра с Объединенным штабом и Секретариатом ОДКБ, оперативными группами заинтересованных министерств и ведомств государств-членов Организации с участием постоянного совета ОДКБ по теме "урегулирования кризисной ситуации".
"В ходе проведенных мероприятий разработаны проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ, документы политического и дипломатического характера уставных органов по мерам урегулирования кризисной ситуации", - говорится в сообщении.
Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и мирное урегулирование карабахского конфликта – Лариджани
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Мальту и Италию
Баку и Москва в III квартале проведут очередное заседание комиссии по демаркации границ - МИД Азербайджана
МВФ прогнозирует до 2025г среднегодовой рост экономики Азербайджана на уровне 2-3%
Власти Азербайджана продолжат поддержку развитию предпринимательства – президент Алиев
Авиакомпания United Airlines изменит правила проезда сотрудников после скандала
В Азербайджане в январе-феврале зарегистрировало около 8,5 тыс. браков, более 2,4 тыс. – разводов
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, 14 пострадали – МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Азербайджанской дипломатической академии состоялся VI ежегодный международный фестиваль. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»