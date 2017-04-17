Страны ОДКБ согласовали состав привлекаемых сил и сроки проведения военных учений до конца года

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на первых штабных переговорах в Москве обсудили совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на 2017 год, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

Казахстанскую делегацию на переговорах возглавлял первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил республики генерал-майора Амир Халиков.

"Сторонами доведены основы замыслов учений, согласованы состав привлекаемых сил и средств, сроки и районы проведения учений и тренировок, а также вторых штабных переговоров", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

"Достигнута договоренность о рассмотрении принимающими сторонами: Казахстаном, Арменией и Россией вопросов приглашения на учения наблюдателей от международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного креста", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, наряду с этим проведена была совместная деловая игра с Объединенным штабом и Секретариатом ОДКБ, оперативными группами заинтересованных министерств и ведомств государств-членов Организации с участием постоянного совета ОДКБ по теме "урегулирования кризисной ситуации".

"В ходе проведенных мероприятий разработаны проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ, документы политического и дипломатического характера уставных органов по мерам урегулирования кризисной ситуации", - говорится в сообщении.