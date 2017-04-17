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СНГ 17.04.2017 10:44

Фильм дочери президента Казахстана "Дорога к матери" признан лучшим на кинофестивале в Бишкеке

Фильм "Дорога к матери", генеральным продюсером которого является Алия Назарбаева, младшая дочь президента Казахстана, получил главный приз кинофестиваля "Ак Илбирс" ("Снежный барс") в Бишкеке.

"Спешу поздравить всю нашу съемочную группу. "Дорога к матери" - лучший фильм в Центральной Азии", - написал на своей странице в Instagram режиссер картины Акан Сатаев.

Награду А.Сатаеву вручили кинорежиссер, народный артист Киргизии, один из учредителей кинопремии Артыкбай Суюндуков и координатор Фестиваля азиатского кино в Лос-Анжелесе Асель Шерниязова.

Как сообщила в понедельник пресс-служба киностудии "Казахфильм", "Дорога к матери" была представлена в трех номинациях фестиваля - "Лучший фильм Центральной Азии", "Лучший актер Центральной Азии" (актер Адиль Ахметов) и "Лучшая актриса Центральной Азии" (актриса Алтынай Ногербек).

Вместе с казахстанской кинолентой за премию в этих номинациях боролись картины режиссеров из Таджикистана и Узбекистана.

В основу сюжета картины "Дорога к матери", съемки которой завершились в июне 2015 года, легла история о силе материнской любви, которая помогла главному герою фильма справиться с испытаниями судьбы: детдом, война, плен, лагерь для заключенных. Картина была приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Съемки кинодрамы проходили в Казахстане, Белоруссии и Азербайджане.

Национальная кинопремия "Ак Илбирс" была учреждена в 2012 году группой влиятельных кинематографистов Киргизии и стала первой премией за лучшие достижения в области кинематографии республики. Премия присуждается при поддержке Союза кинематографистов Киргизии, общественного фонда "Айтыш" и Фонда развития кино КР. Премия в номинации "Лучший фильм Центральной Азии" была приобщена в список номинаций в 2010 году.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ФИЛЬМ, КИНОФЕСТИВАЛЬ


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