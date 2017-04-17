Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.808 RUR   0.0303 GBR   2.1344 TRY   0.468

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 11° 19° 19 Апр 11° 22° 20 Апр 10° 18°

Финансы 17.04.2017 10:45

В Азербайджане вступили в силу поправки в закон "О банках", определяющие порядок резолюции и добровольную реструктуризацию обязательств банков

Поправки в законе "О банках", определяющие порядок резолюции банков, потерявших платежеспособность, вступил в силу в Азербайджане.

Текст поправок в законе, инициированных Палатой по надзору за финансовыми рынками, опубликованных в официальных СМИ Азербайджана.

Закон дополнен двумя разделами: определяющим порядок резолюции банков, утративших платежеспособность и регулирующим добровольную реструктуризацию обязательств банка.

Согласно изменениям, в банковской системе внедрены новые инструменты поддержки банков, столкнувшихся с нехваткой капитала. В связи с этим банковское законодательство дополнено новыми терминами: "резолюция", "переходный банк", "системный банк" и так далее.

Одним из основных пунктов является применение процесса добровольной реструктуризации банковских обязательств.

Кроме того, были пересмотрены условия назначения временного администратора в потерявшие платежеспособность банки. Согласно дополнениям, временный администратор назначается в случае, если уставный капитал банка составляет 25% от минимального размера, установленного регулятором, или же в случае, когда коэффициент адекватность уставного капитала равен 3% (при минимальном требовании регулятора в настоящее время 10%).

Кроме того, временный администратор может быть назначен в случае, если банк не способен обеспечить выплаты по своим обязательствам, или не обладает достаточным объемом ликвидных средств для погашения обязательств, срок которых истекает. Исключением являются случаи, когда банк идет на добровольную реструктуризацию своих обязательств.

Также временный администратор может быть назначен в случае отзыва лицензии банка со стороны регулятора.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ЗАКОН, ПОПРАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]