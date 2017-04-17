Поправки в законе "О банках", определяющие порядок резолюции банков, потерявших платежеспособность, вступил в силу в Азербайджане.

Текст поправок в законе, инициированных Палатой по надзору за финансовыми рынками, опубликованных в официальных СМИ Азербайджана.

Закон дополнен двумя разделами: определяющим порядок резолюции банков, утративших платежеспособность и регулирующим добровольную реструктуризацию обязательств банка.

Согласно изменениям, в банковской системе внедрены новые инструменты поддержки банков, столкнувшихся с нехваткой капитала. В связи с этим банковское законодательство дополнено новыми терминами: "резолюция", "переходный банк", "системный банк" и так далее.

Одним из основных пунктов является применение процесса добровольной реструктуризации банковских обязательств.

Кроме того, были пересмотрены условия назначения временного администратора в потерявшие платежеспособность банки. Согласно дополнениям, временный администратор назначается в случае, если уставный капитал банка составляет 25% от минимального размера, установленного регулятором, или же в случае, когда коэффициент адекватность уставного капитала равен 3% (при минимальном требовании регулятора в настоящее время 10%).

Кроме того, временный администратор может быть назначен в случае, если банк не способен обеспечить выплаты по своим обязательствам, или не обладает достаточным объемом ликвидных средств для погашения обязательств, срок которых истекает. Исключением являются случаи, когда банк идет на добровольную реструктуризацию своих обязательств.

Также временный администратор может быть назначен в случае отзыва лицензии банка со стороны регулятора.

А.Азизов