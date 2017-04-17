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Дальнее зарубежье 17.04.2017 11:17

"Стратегическому терпению" Вашингтона в отношении КНДР пришел конец, заявил вице-президент США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что терпение Вашингтона в отношении КНДР завершилось, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

"Эра стратегического терпения закончилась", - сказал М.Пенс во время посещения Демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей Северную и Южную Корею.

Он отметил, что США и их союзники будут стремиться обеспечить безопасность Южной Кореи и стабилизировать ситуацию в регионе "мирными способами или же любым другим путем, который будет необходим".

По словам вице-президента США, Вашингтон рассчитывает, что Китай будет использовать свои "особенные рычаги давления" на КНДР для урегулирования ситуации.

СМИ сообщали, что Северная Корея предприняла в воскресенье попытку запустить ракету, однако она потерпела неудачу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США и готов решить проблему самостоятельно. США направили в район Корейского полуострова ударную авиагруппу с авианосцем, двумя эсминцами и крейсером с ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]