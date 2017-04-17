"Стратегическому терпению" Вашингтона в отношении КНДР пришел конец, заявил вице-президент США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что терпение Вашингтона в отношении КНДР завершилось, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).
"Эра стратегического терпения закончилась", - сказал М.Пенс во время посещения Демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей Северную и Южную Корею.
Он отметил, что США и их союзники будут стремиться обеспечить безопасность Южной Кореи и стабилизировать ситуацию в регионе "мирными способами или же любым другим путем, который будет необходим".
По словам вице-президента США, Вашингтон рассчитывает, что Китай будет использовать свои "особенные рычаги давления" на КНДР для урегулирования ситуации.
СМИ сообщали, что Северная Корея предприняла в воскресенье попытку запустить ракету, однако она потерпела неудачу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США и готов решить проблему самостоятельно. США направили в район Корейского полуострова ударную авиагруппу с авианосцем, двумя эсминцами и крейсером с ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты.
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