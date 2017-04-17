Количество банковских банкоматов в Азербайджане за январь-февраль выросло на 0,4%, pos-терминалов – сократилось на 1,2%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 марта 2016 года составляет 2,463 тыс. единиц, что на 0,4% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 1 марта в Баку установлено 1,333 тыс. банкоматов (рост на 0,8%), в регионах - 1,13 тыс. банкоматов (спад на 0,2%).
По данным ЦБА, в январе-феврале 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало марта их численность составляет 70,95 тыс. единиц (спад на 1,2%). При этом в Баку имеется 39,486 тыс. pos-терминалов (спад на 2,5%), в регионах – 31,464 тыс. (спад на 0,6%).
В объектах розничной торговли установлено 70,166 тыс. или 98,9% всех pos-терминалов.
А.Ахундов
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