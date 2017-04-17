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Финансы 17.04.2017 11:06

Количество банковских банкоматов в Азербайджане за январь-февраль выросло на 0,4%, pos-терминалов – сократилось на 1,2%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 марта 2016 года составляет 2,463 тыс. единиц, что на 0,4% больше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 марта в Баку установлено 1,333 тыс. банкоматов (рост на 0,8%), в регионах - 1,13 тыс. банкоматов (спад на 0,2%).

По данным ЦБА, в январе-феврале 2017 года наблюдалось сокращение числа pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики. В частности, на начало марта их численность составляет 70,95 тыс. единиц (спад на 1,2%). При этом в Баку имеется 39,486 тыс. pos-терминалов (спад на 2,5%), в регионах – 31,464 тыс. (спад на 0,6%).

В объектах розничной торговли установлено 70,166 тыс. или 98,9% всех pos-терминалов.

А.Ахундов

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Тэги: БАНКИ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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