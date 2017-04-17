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Бизнес и законодательство 17.04.2017 11:08

Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится в начале июня в Баку

Азербайджан и Евросоюз проведут в начале июня бизнес-форум, отмечает представительство ЕС в Баку.

"Бизнес-форум Азербайджан-ЕС в текущем году пройдет 8 июня в Баку", - отмечается в информации, размещенной на сайте представительства ЕС в Азербайджане в социальной сети «facebook».

При этом ЕС не уточняет повестку форума.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, БИЗНЕС/ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]