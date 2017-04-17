Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится в начале июня в Баку

Азербайджан и Евросоюз проведут в начале июня бизнес-форум, отмечает представительство ЕС в Баку.
"Бизнес-форум Азербайджан-ЕС в текущем году пройдет 8 июня в Баку", - отмечается в информации, размещенной на сайте представительства ЕС в Азербайджане в социальной сети «facebook».
При этом ЕС не уточняет повестку форума.
Ф.Исазаде
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