SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в пятницу осуществила второй платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

«Держателям облигаций SOCAR 14 апреля были выплачены проценты на общую сумму $1,25 млн. Это средства перечислены на банковские счета держателей облигаций, которыми они могут воспользоваться по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

По данным SOCAR Capital, объем сделок по облигациям на вторичном рынке с момента эмиссии облигации превысил $70 млн. При этом только за январь-март 2017 года на вторичном рынке была осуществлена купля-продажа 36,372 тыс. облигаций SOCAR, объем сделок по которым составил $36 млн.

«Большой интерес к облигациям проявляют, главным образом, физические лица, а также иностранные инвесторы. За минувший период среди иностранных инвесторов, ставших владельцами облигаций SOCAR , граждане России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана и других стран», - подчеркивается в сообщении.

Следующие платежи по процентам держателям облигаций SOCAR будут осуществлены 17 июля и 17 октября 2017 года.

«В настоящее время облигации SOCAR являются наиболее быстро продаваемым финансовым инструментом на рынке ценных бумаг Азербайджана. Эти облигации наряду с развитием рынка ценных бумаг, также внесут свой вклад в формирование культуры инвестора среди граждан Азербайджана», - отмечается в информации со ссылкой на председателя Наблюдательного совета SOCAR Capital, вице-президента SOCAR Сулеймана Гасымова.

Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения. Средства, привлеченные от размещения облигаций, SOCAR планирует направить на погашение части внешних обязательств.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Н.Аббасова