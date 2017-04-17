Эстония заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в банковской сфере – министр

Эстония предлагает Азербайджану наладить сотрудничество между двумя странами в банковском секторе, заявил министр государственного управления Михаил Корб.
«Мы можем наладить сотрудничество и в банковском секторе. Эта сфера достаточно сильная в Эстонии. Правда, я не знаком с банковским сектором Азербайджана, но могу сказать, что в Эстонии он является локомотивом развития IT-технологий. Считаю, что в этом направлении у нас есть большой потенциал для сотрудничества»,- сказал М.Корб в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Он высоко оценил сотрудничество между Баку и Таллинном в сфере IT- технологий.
«Сегодня мы достаточно тесно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере IT. Но мы не хотим останавливаться лишь на этом, Мы заинтересованы в развитии отношений в сфере сельского хозяйства, машиностроения, энергетики и логистики»,- сказал он.
Министр напомнил, что по итогам состоявшейся 7 апреля в Баку заседания азербайджано-эстонской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству стороны подписали протокол, охватывающий различные направления сотрудничества.
«Мы подписали протокол по итогам заседания азербайджано-эстонской МПК. Документ содержит много разных пунктов. Конкретно, очень практичных. К примеру, мы имеем нерешенные вопросы в сфере сельского хозяйства или надзора за товарами и продуктами. То есть достаточно много конкретных вещей, которые за последующие два года, до следующего заседания МПК, мы должны решить»,- сказал эстонский министр.
С полным текстом интервью с М.Корбом можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.
Ф.Исазаде
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