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Дальнее зарубежье 17.04.2017 11:29

США и Южная Корея договорились об ускоренном развертывании систем THAAD

Вице-президент США Майк Пенс и южнокорейский премьер-министр Хван Ге Ан договорились об ускорении процесса развертывания американских систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи, сообщают в понедельник сеульские СМИ.

"Мы договорились об ускорении развертывания систем THAAD для дальнейшего усиления боеготовности альянса между США и Южной Кореей, чтобы быть в состоянии ответить на угрозы со стороны КНДР", - заявил глава южнокорейского правительства.

Ранее М.Пенс, находящийся с официальным визитом в этой стране, выразил поддержку Сеулу.

"Мое послание Южной Корее: мы с вами на 100%. Даже в эти тревожные времена мы поддерживаем свободное и безопасное будущее. От имени президента США я выражаю непоколебимую поддержку США нашего альянса с Южной Кореей", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Соединенные Штаты приступили к реализации программы размещения систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи 7 марта.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]