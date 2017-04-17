США и Южная Корея договорились об ускоренном развертывании систем THAAD

Вице-президент США Майк Пенс и южнокорейский премьер-министр Хван Ге Ан договорились об ускорении процесса развертывания американских систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи, сообщают в понедельник сеульские СМИ.

"Мы договорились об ускорении развертывания систем THAAD для дальнейшего усиления боеготовности альянса между США и Южной Кореей, чтобы быть в состоянии ответить на угрозы со стороны КНДР", - заявил глава южнокорейского правительства.

Ранее М.Пенс, находящийся с официальным визитом в этой стране, выразил поддержку Сеулу.

"Мое послание Южной Корее: мы с вами на 100%. Даже в эти тревожные времена мы поддерживаем свободное и безопасное будущее. От имени президента США я выражаю непоколебимую поддержку США нашего альянса с Южной Кореей", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Соединенные Штаты приступили к реализации программы размещения систем противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи 7 марта.