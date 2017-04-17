Узбекские пограничники застрелили агрессивного таджикского пастуха

Граждане Таджикистана, выпасавшие скот на территории Узбекистана, не подчинились требованию узбекских пограничников покинуть республику и напали на военнослужащих с ножами и палками.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Комитет по охране государственной границы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ) Узбекистана, в результате применения оружия пограничниками один гражданин Таджикистана погиб.

По данным пресс-службы комитета, инцидент произошел в минувшую субботу. Пограничным нарядом Узбекистана в районе населенного пункта Куруксай Сариасийского района Сурхандарьинской области (юг Узбекистана) был замечен переход с сопредельной территории стада крупного рогатого скота.

"В момент выдворения животных к пограничному наряду со стороны Таджикистана приблизились трое неизвестных лиц, которые углубились на территорию Узбекистана примерно на 50 метров, начали выкрикивать в адрес пограничного наряда претензии о незаконном выдворении скота, мотивируя это якобы принадлежностью местности Таджикистану. Они использовали нецензурную лексику, провоцировали состав пограничного наряда", - отмечает пресс-служба КОГГ СНБ.

Неизвестные не только не подчинились требованию пограничного наряда возвратиться на территорию Таджикистана, но и напали на военнослужащих Узбекистана с ножами и палками. "В целях обеспечения собственной безопасности, отражения нападения и недопущения захвата оружия по нарушителям, в соответствии с законодательством республики, было применено оружие. В результате один из нарушителей, гражданин Таджикистана Аслиддин Шоимов, уроженец и житель населенного пункта Шлюм Турсунзадеского района Таджикистана, от полученных ран скончался, остальным двум нарушителям удалось скрыться на сопредельной территории", - говорится в сообщении.

Как отмечается, узбекские пограничники в ходе конфликта получили телесные повреждения различной степени.

По данному факту правоохранительными органами Узбекистана возбуждено уголовное дело.

По сообщению пресс-службы КОГГ СНБ, несмотря на приглашение узбекской стороной погранпредставительского аппарата Таджикистана по Турсунзадевскому участку на встречу для рассмотрения причин возникновения инцидента, последние на нее не прибыли.

"Узбекская сторона призывает таджикских коллег провести разъяснительно-профилактические мероприятия с жителями приграничья по недопущению нарушения государственной границы Республики Узбекистан", - подчеркнули в пресс-службе КОГГ СНБ.

Протяженность узбекско-таджикской границы составляет 1161 километр. На сегодняшний день более 80% границы между Таджикистаном и Узбекистаном согласовано сторонами.