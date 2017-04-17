Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, 14 пострадали – МВД

Два человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
Еще 14 человек пострадали в результате ДТП.
В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 156 преступлений, 41 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 64 человек.
Зафиксировано 10 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и мирное урегулирование карабахского конфликта – Лариджани
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Мальту и Италию
Баку и Москва в III квартале проведут очередное заседание комиссии по демаркации границ - МИД Азербайджана
МВФ прогнозирует до 2025г среднегодовой рост экономики Азербайджана на уровне 2-3%
Власти Азербайджана продолжат поддержку развитию предпринимательства – президент Алиев
Авиакомпания United Airlines изменит правила проезда сотрудников после скандала
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
В Турции на референдуме признали действительными бюллетени и конверты без печатей
Прокуратура предъявила обвинения в коррупции бывшему президенту Республики Корея Пак Кын Хе
Более 21 тыс. человек посетят праздничное катание яиц у Белого дома
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Азербайджанской дипломатической академии состоялся VI ежегодный международный фестиваль. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»