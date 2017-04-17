Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, 14 пострадали – МВД

Два человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

Еще 14 человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 156 преступлений, 41 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 64 человек.

Зафиксировано 10 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев