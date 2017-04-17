Госсовет Татарстана утвердил нового премьера республики

Депутаты Государственного совета Татарстана в понедельник утвердили кандидатуру Алексея Песошина на должность премьер-министра республики, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала заседаний парламента региона.

Его кандидатура несколькими часами ранее была внесена в Госсовет республики президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как сообщалось, в начале апреля премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу - с 4 апреля он был назначен генеральным директором АО "Управляющая компания "Татэнерго".

Исполнение обязанностей премьер-министра республики до утверждения Госсоветом Татарстана новой кандидатуры было возложено на первого заместителя премьер-министра А.Песошина.

А.Песошин родился 9 декабря 1963 года в Казани. В 1986 году окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина (инженер-механик), кандидат физико-математических наук, до 1995 года работал научным сотрудником этого вуза.

В 1995-2000 годах - специалист, заместитель главного инженера, начальник ЖЭУ №79 "Жилбытсервис" Советского района Казани.

С 2000 по 2007 год работал сначала заместителем директора, потом главным инженером и генеральным директором ОАО "Казанский завод газовой аппаратуры - Веста".

В 2007-2010 годах был главой администрации Советского района Казани. В 2010 году работал заместителем руководителя исполкома Казани, с 2010 года по январь 2014 года руководил исполкомом Казани.

С 10 января 2014 года - первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан.