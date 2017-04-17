Премьер Японии призвал оказывать давление на Пхеньян для решения северокорейской ядерной проблемы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что необходимо не только вести диалог, но и оказывать давление на Пхеньян для урегулирования ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед Пресс" (АП).
"Совершенно очевидно, дипломатическое усилие играет важную роль в сохранении мира. Однако диалог просто ради поддержания диалога не имеет смысла", - приводит агентство слова японского премьера.
С.Абэ также отметил необходимость "оказать давление на Северную Корею так, чтобы они серьезно реагировали на диалог" с международным сообществом.
Премьер Японии призвал Китай и Россию играть "более конструктивную роль в урегулировании северокорейской проблемы".
СМИ сообщали, что Северная Корея предприняла в воскресенье попытку запустить ракету, однако потерпела неудачу.
Между тем, в Сеуле заявили, что ракета, которую попыталась запустить КНДР, могла быть того же типа, что ракета, запущенная Северной Кореей ранее в этом месяце.
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