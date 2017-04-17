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СНГ 17.04.2017 12:40

Туркменский лидер распорядился к 2025 году очистить страну от курильщиков

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу на 2017-2021 годы по реализации в стране Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком, сообщает Государственное информагентство республики.

Отмечается, что данная программа принята в целях пропаганды здорового образа жизни, борьбы с табакокурением, улучшения состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни человека, а также для осуществления эффективных мер по превращению Туркменистана до 2025 года в страну, свободную от табака.

Постановлением президента также утвержден план предстоящих мероприятий и состав межотраслевой координирующей комиссии по реализации данной программы. В соответствии с документом министерствам, отраслевым ведомствам, органам управления велаятов (областей) и Ашхабада предписано обеспечить реализацию Национальной программы и плана.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КУРЕНИЕ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]