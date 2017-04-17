Туркменский лидер распорядился к 2025 году очистить страну от курильщиков

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу на 2017-2021 годы по реализации в стране Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком, сообщает Государственное информагентство республики.
Отмечается, что данная программа принята в целях пропаганды здорового образа жизни, борьбы с табакокурением, улучшения состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни человека, а также для осуществления эффективных мер по превращению Туркменистана до 2025 года в страну, свободную от табака.
Постановлением президента также утвержден план предстоящих мероприятий и состав межотраслевой координирующей комиссии по реализации данной программы. В соответствии с документом министерствам, отраслевым ведомствам, органам управления велаятов (областей) и Ашхабада предписано обеспечить реализацию Национальной программы и плана.
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