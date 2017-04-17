Китай и Россия направили разведывательные корабли к авианосцу США в район Корейского полуострова - СМИ

Россия и Китай направили разведывательные корабли к Корейскому полуострову, чтобы следить за подошедшим туда американским авианосцем "Карл Винсон", сообщает в понедельник британская газета "Дейли телеграф".
В сообщении не приводится подробностей о том, какие именно корабли отслеживают действия "Карла Винсона".
Изначально информацию об отправке разведывательных кораблей опубликовала японская газета "Иомиури" со ссылкой на источники в японском правительстве.
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