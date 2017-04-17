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СНГ 17.04.2017 13:02

Китай и Россия направили разведывательные корабли к авианосцу США в район Корейского полуострова - СМИ

Россия и Китай направили разведывательные корабли к Корейскому полуострову, чтобы следить за подошедшим туда американским авианосцем "Карл Винсон", сообщает в понедельник британская газета "Дейли телеграф".

В сообщении не приводится подробностей о том, какие именно корабли отслеживают действия "Карла Винсона".

Изначально информацию об отправке разведывательных кораблей опубликовала японская газета "Иомиури" со ссылкой на источники в японском правительстве.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, США, АВИАНОСЕЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]