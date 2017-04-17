PASHA Heyat Sigorta планирует в 2017г увеличить сбор премий на 31%

Азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни PASHA Heyat Sigorta планирует на 2017 год сбор премий на уровне 102 млн манатов, что на 31,3% превысит показатель 2016 года, сообщил председатель правления компании Нияз Исмайлов.

«Согласно плану на 2017 год, мы прогнозируем увеличить объем страховых премий до 102 млн манатов», - сказал Н.Исмайлов в интервью пресс-службе PASHA Heyat Sigorta.

Он подчеркнул, что страховые премии компании по итогам 2016 года составили 77,679 млн манатов (рост на 42,5% по сравнению с показателем 2015 года), выплаты – 45,907 млн манатов (рост в 3 раза).

Н.Исмайлов также отметил, что недавно компания полностью обновила свой сайт.

«Кроме того, в первом квартале 2017 года мы запустим мобильное приложение на платформах Android и iOS, предназначенное только для клиентов компании», - добавил Н.Исмайлов.

«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года и входит в тройку ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Уставный капитал компании равен 40,25 млн манатов, активы достигают 160 млн манатов.

А.Ахундов