В Токио опасаются потока беженцев с Корейского полуострова в случае эскалации конфликта

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ разрабатывает план действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если кризис на Корейском полуострове приведет к росту числа беженцев в Японию.
По данным японской прессы, в ходе выступления в парламенте в понедельник, японский премьер подчеркнул, что правительство страны рассматривает ряд мер на случай прибытия в страну большого числа беженцев. В частности, речь идет о планах по предоставление крова и о решении вопроса о том, кто именно из беженцев должен получить дополнительную защиту.
С.Абэ также подчеркнул, что японское правительство работает над планом эвакуации японцев из Южной Кореи в случае кризиса с КНДР.
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