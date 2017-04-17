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Дальнее зарубежье 17.04.2017 13:18

В Токио опасаются потока беженцев с Корейского полуострова в случае эскалации конфликта

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ разрабатывает план действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если кризис на Корейском полуострове приведет к росту числа беженцев в Японию.

По данным японской прессы, в ходе выступления в парламенте в понедельник, японский премьер подчеркнул, что правительство страны рассматривает ряд мер на случай прибытия в страну большого числа беженцев. В частности, речь идет о планах по предоставление крова и о решении вопроса о том, кто именно из беженцев должен получить дополнительную защиту.

С.Абэ также подчеркнул, что японское правительство работает над планом эвакуации японцев из Южной Кореи в случае кризиса с КНДР.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЮЖКОРЕЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]