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Дальнее зарубежье 17.04.2017 13:29

Более 21 тыс. человек посетят праздничное катание яиц у Белого дома

В Белом доме ожидают, что более 21 тыс. человек примут участие в 139-м по счету Пасхальном катании яиц, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что заявленное число в 21 тыс. человек значительно меньше по сравнению с прошлым годом, когда в мероприятии участвовали 35 тыс. человек.

Событие, как ожидается, пройдет рано утром в понедельник по местному времени на Южной лужайке.

Первая леди США Мелания Трамп написала ранее в "Твиттере", что она с нетерпением ждет проведения пасхального катания яиц.

Мероприятие впервые было проведено в 1878 году.

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Тэги: США, ПАСХА, МЕРОПРИЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]