Более 21 тыс. человек посетят праздничное катание яиц у Белого дома

В Белом доме ожидают, что более 21 тыс. человек примут участие в 139-м по счету Пасхальном катании яиц, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Отмечается, что заявленное число в 21 тыс. человек значительно меньше по сравнению с прошлым годом, когда в мероприятии участвовали 35 тыс. человек.
Событие, как ожидается, пройдет рано утром в понедельник по местному времени на Южной лужайке.
Первая леди США Мелания Трамп написала ранее в "Твиттере", что она с нетерпением ждет проведения пасхального катания яиц.
Мероприятие впервые было проведено в 1878 году.
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